Esir Horn'dan Gazze Açlığı Uyarısı - Son Dakika
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Esir Horn'dan Gazze Açlığı Uyarısı

28.07.2025 11:08
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Esir Iair Horn, Gazze'de insani yardım eksikliğinin esirler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Eski İsrailli esir Iair Horn, İsrail'in uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girmemesinin bölgede tutulan İsrailli esirleri de doğrudan etkilediğini söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde bir buçuk yıl kaldıktan sonra Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Horn, Gazze'ye insani yardımın girdiğini kendilerine verilen yiyecek miktarının artmasından anladıklarını kaydetti.

Gazze Şeridi'nde "yiyecek azaldıkça esirlerin yemesi için de daha az şey oluyor." diyen Horn, insani yardımların arttığı dönemde esirlerin daha iyi beslenebildiklerini kaydetti.

Gazze'de hala esir tutulan kardeşi Eytan Horn'un ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla geri dönmesini isteyen Horn, "Ben bir politikacı değilim ve bu konulara girmiyorum çünkü anlamıyorum. Bildiğim şey çok basit; kardeşimi geri istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler yaşanıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 87'si çocuk 133 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail, gelen uluslararası baskıların ardından Gazze'de saldırılarına "insani ara" verme kararı aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "insani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edilmişti.

İsrail ordusu ise uyguladıkları insani yardım ambargosuna gelen uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü. Gazze'ye, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan, un, şeker ve konserve içeren yardımın İsrail uçakları tarafından havadan atılacağı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esir Horn'dan Gazze Açlığı Uyarısı - Son Dakika

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