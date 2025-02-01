Esir Takası: Cuaym Mısır'a Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Esir Takası: Cuaym Mısır'a Sınır Dışı Edildi

23 yıl hapiste kalan Filistinli Eymen Cuaym, esir takası sonrası Mısır'a gönderildi.

01.02.2025 18:46
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İsrail hapishanelerinde 23 yıl kalan 51 yaşındaki Filistinli Eymen Cuaym, esir takası kapsamında serbest bırakıldıktan sora Mısır'a sınır dışı edildi.

Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Anlaşma kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderilen Filistinli esirlerden biri olan 51 yaşındaki Cuaym, özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi.

Annesine veda edemedi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti sakinlerinden Cuaym, 24 Ekim 1973'te dünyaya geldi. İki erkek ve dört kız kardeşi bulunan Cuaym'ın İslam, İsra ve Safa adında üç kızı bulunuyor.

Hapisteyken annesini kaybeden Cuaym, son yıllarında annesiyle telefonda dahi görüştürülmemiş.

Üniversitede Siyaset Bilimi okudu

Cuaym, temel eğitimini Tulkerim'deki devlet okullarında aldı.

Tutukluluğu süresince üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan Cuaym, mahkumların erişebildiği tek üniversite olan İbrani-İsrail Üniversitesi'ne kayıt oldu ve Siyaset Bilimi okudu.

Hapishane yıllarında ciddi sağlık sorunları oluştu

İlki 1988'de olmak üzere farklı tarihlerde tutuklanıp bırakılan Cuaym, son olarak 20 Eylül 2002'de tutuklandı.

Cuaym, İsrail askerlerinin öldürülmesini planlamak ve katılmak suçlamasıyla ömür boyu hapis ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail hapishanelerinde çeşitli hastalıklara yakalanan ve gerekli tedaviyi alamayan yüzlerce Filistinliden biri olan Cuaym, "tıbbi ihmal" kurbanlarından biri.

Cuaym, sorgulamalar sırasında ağır işkence gördü, başına ciddi darbeler aldı. Hapishanede kaldığı süre boyunca sol gözünde görme kaybı ve kalp kası sorunlarının yanı sıra ciddi kilo kayıpları yaşadı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esir Takası: Cuaym Mısır'a Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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