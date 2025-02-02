Esir takasında serbest kalan Filistinliler, mutluluklarını ve umutlarını dile getirdi - Son Dakika
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Esir takasında serbest kalan Filistinliler, mutluluklarını ve umutlarını dile getirdi

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinliler, özgürlüklerine kavuşmanın mutluluğunu ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılmasını, acılarının ve trajik koşullarının sona ermesini umduklarını ifade etti.

02.02.2025 13:18
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Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinliler, özgürlüklerine kavuşmanın mutluluğunu ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılmasını, acılarının ve trajik koşullarının sona ermesini umduklarını ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistinliler, serbest kalmalarında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki direniş gruplarının rolüne vurgu yaptı.

Kalan diğer tutukluların da salıverilmesini isteyen Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki ihlallere ve tutuklulara yönelik işkence uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

"Tutukluların durumu çok zor"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı sakinlerinden ve son esir takasıyla serbest kalanlardan Şadi Karan, İsrail hapishanesinde 17,5 yıl geçirdi.

Hapishanedeki koşullara değinen Karan, "(İsrail) Cezaevi idaresinin uyguladığı istismar ve baskılar sonucunda binlerce mahkum en kötü koşulları yaşıyor. Tutukluların durumu çok zor, onların kurtarılması için harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

İsrail ordusunun, 5 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'na dönen Karan, "Burası bizim büyüdüğümüz ve yaşadığımız yer." ifadesini kullandı.

Karan, özgürlüklerini, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin "kanlarına borçlu" olduklarını vurguladı.

"Bu işgal ortadan kalkacak, hapishaneler bizi yenemeyecek"

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyünden Ali Hasan Bergusi de "Gazze'deki direnişe" teşekkür ederek, "Şehitlerimize selam olsun. Özgürlüğümüzü şehitlerimizin kanlarına borçluyuz." dedi.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 21 yılını esaret altında geçiren Bergusi, şunları söyledi:

"İşgale rağmen bizi özgürlüğümüze kavuşturan direnişe selam olsun. Bu işgal ortadan kalkacak, hapishaneler bizi yenemeyecek. Halkımızın iradesi güçlüdür ve özgürlük kaçınılmaz olarak gelecektir."

Serbest bırakılan Ramallah kenti sakinlerinden Muhammed Dahnun da İsrail'in tutuklulara karşı çok kötü muamelelerde bulunduğunu vurgulayarak, tüm tutukluların acilen kurtulmaları temennisinde bulundu.

Dahnun, "Özgürlük duygusunun aile ve arkadaşlar arasında eşi benzeri yok ve umarım tüm mahkumlar serbest bırakılır. Savaşın ilk günlerinden (7 Ekim 2023) itibaren benzeri görülmemiş kısıtlamalara ve şiddete maruz kaldık." diye konuştu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 yıl hapis yatan Dahnun, "En zor anlarımız Gazze'nin durumunu öğrendiğimiz vakitti. Yıkımlar, şehitler... Gazze halkına kararlılıklarında ve sebat göstermelerinde devam etmeleri için dua ediyoruz." dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güncel, Mahkum, Mahkum, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esir takasında serbest kalan Filistinliler, mutluluklarını ve umutlarını dile getirdi - Son Dakika

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