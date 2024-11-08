Esire Termal Su Cilt Hastalıklarına Şifa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esire Termal Su Cilt Hastalıklarına Şifa

Esire Termal Su Cilt Hastalıklarına Şifa

Hisarcık'taki Esire Termal Tesisleri, Roma dönemine dayanan termal suyu ile cilt hastalıkları için tercih ediliyor.

08.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Esire Termal Turizm Merkezi'nde, geçmişinin Roma dönemine dayandığı bilinen ve kendiliğinden yüzeye çıkan termal kaynak, özellikle cilt hastalıklarının tedavisindeki etkilerinden dolayı tercih ediliyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy köyünde 900 metre rakımlı tepede kendiliğinden yüzeye çıkan 51,5 derece sıcaklıktaki termal su, Hisarcık Belediyesine ait Esire Termal Tesisi'nde ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, AA muhabirine, birçok ilden özellikle cilt rahatsızlıkları bulunan çok sayıda kişinin 44 apart daire, havuz ve hamam bulunan tesiste konakladığını söyledi.

Termal suyun özellikleri hakkında bilgi veren Demirtaş, "Binlerce yıldır tamamen kendiliğinden kaynayan sıcak suyun, doğal yapısını bozmadan ve hiçbir teknik müdahalede bulunmadan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sadece güvenlik amaçlı suyun etrafını çevirip üstünü kapattık. Belediyemize ait tesislerde hizmete sunulan suyumuz cilt hastalıklarına faydalı içinde birçok mineral barındırıyor. Özellikle sedef hastalığına faydalı olduğu değerlendiriliyor." diye konuştu.

Demirtaş, Esire Kaplıcaları'ndaki kaynağın 100 metre yakınında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan tescilli Roma hamamının, bu kaynağın binlerce yıllık geçmişi olduğunu doğruladığını vurguladı.

Tarihi hamamı turizme kazandırmak için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Demirtaş, Esire adının nereden geldiğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Günümüze kadar ulaşan tarihi anlatımlara göre, bölgede bulunan tarihi Eğrigöz Kalesi'nde tutsak bulunan ve cüzzam hastası olan birkaç esir, yakındaki akarsuyu kullanarak kaçıyor. Buradan kaynayan su aşağıdaki dereye kadar günümüzde de iniyor. Mahkumlar sıcak suyun dereyle buluştuğu noktaya gelince birkaç gün burada bekliyorlar. Bu sırada vücutlarındaki yaraların iyileşmesi üzerine tekrar kaleye dönerek cüzzam hastası olan diğer esirlerin de bu kaynaktan tedavi olmalarını sağlamışlar."

Bursa'dan gelen Sunay Uslubaş da cilt rahatsızlığından dolayı Esire Termal Turizm Merkezi'nde yılın belli dönemlerinde konakladığını ifade etti.

Hüseyin Kafa ise Manisa'da yaşadığını, Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ancak sedef hastalığına en çok bu ilçedeki termal suda şifa bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Cilt Hastalıkları, Yerel Haberler, Hisarcık, Turizm, Sağlık, Güncel, Termal, Doğa, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esire Termal Su Cilt Hastalıklarına Şifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Esire Termal Su Cilt Hastalıklarına Şifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.