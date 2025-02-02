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Esirlerin Güvenliği Talep Ediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti, serbest kalan Filistinlilerin güvenliği için Kızılhaç'a çağrıda bulundu.

02.02.2025 22:18
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Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zegari, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında arabulucu ülkeler ile Kızılhaç'tan, serbest kalan Filistinlilerin güvenliğinin garantiye alınması talebinde bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zegari, AA muhabirine, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmadan önce sistematik işkenceye maruz kalan esirlerin çoğunun, ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Zorlu hapishane koşulları nedeniyle birçok esirin başta uyuz olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandığının tespit edildiğini anlatan Zegari, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının arabulucularına ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne çağrıda bulunarak, esirlerin güvenliğinin ve onurlarının korunmasını sağlama sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirtti.

İsrail'in esirlere yönelik kötü muamelesini durdurması için uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirten Zegari, "Serbest bırakılan esirlerin çoğu, özgürlüklerine kavuşmadan önce ağır ve sistematik işkenceye maruz kaldı. Bu, İsrail'in onlardan intikam alma girişimidir." dedi.

Zegari, "İsrail güçleri, serbest bırakılan esirleri ağır şekilde darbetti ve onlara insanlık dışı muamelede bulundu. Birçoğu ciddi yaralanmalar ve kırıklarla cezaevinden çıktı." ifadelerini kullandı.

Özgürlüğüne kavuşan bazı esirlerin, serbest bırakılmadan önce ve sonra şiddet gördüklerine işaret eden Zegari, özellikle de Gazze Şeridi sakini tutukluların şiddet ve işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti.

İsrail hapishanelerindeki kötü koşullar nedeniyle birçok tutuklunun hastalıklara yakalandığını dile getiren Zegari, İsrail'in Filistinli esirlerin mücadele azimlerini kırmaya çalıştığını kaydetti.

Kızılhaç ve arabuluculara çağrı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, serbest bırakılan Filistinli esirlerin güvenliğini ve onurunu koruma sorumluluğu taşıdığına vurgu yapan Zegari, "Kızılhaç, İsrail'den serbest bırakılan esirlerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını nasıl sağlıyorsa, Filistinli esirler için de aynı hassasiyeti göstermelidir." diye konuştu.

Serbest bırakılan esirlere yönelik şiddet ve kötü muamelenin arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'de gündeme getirilmesi gerektiğini dile getiren Zegari, "Esirlerin korunması için gerekli baskının artırılması ve hapishanelerdeki insanlık dışı koşulların iyileştirilmesi sağlanmalıdır." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Zegari, arabulucu ülkeler üzerinden Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması sürecinin tamamlanmadan, hapishanelerdeki koşulların 7 Ekim 2023 öncesine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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