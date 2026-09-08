Eski AK Parti Muğla İl Başkanı'nın saldırı davasında tutuklu 3 sanığın yargılanması başladı

Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Ahmet K, Enes K. ve Veysel K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet K, olay günü Denizli'de bulunduğunu ve saldırıyla ilgili herhangi bir talimat vermediğini öne sürdü.

Laçin ile aralarında inşaat faaliyetleri nedeniyle ticari ilişki bulunduğunu aktaran Ahmet K, "Haluk Laçin'in vurulmasıyla ilgili talimatım olmadı. Benim şahsi alacağım yoktur. Şirket ve şantiye adına taahhütler vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Veysel K. ise olay anında Enes K'nin iki el ateş ettiğini, kendisinin ise olayı engellemeye çalıştığını iddia ederek, olayın ardından emniyet güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Ateş açtığı belirtilen sanık Enes K. ise Laçin ile aralarında inşaat projesinin durdurulması ve asansör konuları yüzünden tartışma çıktığını savundu.

Tartışma esnasında Laçin'in üzerine gelerek küfrettiğini ileri süren Enes K, "Tetiğe bastım, silahı yere tuttum. Silahın patlamasıyla durum kontrolden çıktı. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

Olay

Datça'da 24 Nisan'da kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin, motosikletle gelen iki kişi tarafından açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.