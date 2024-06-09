Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için müzakere çağrısında bulundu - Son Dakika
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Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için müzakere çağrısında bulundu

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için müzakere çağrısında bulundu

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Olaf Scholz'a Afganistan Geçici Hükümeti'yle müzakere yaparak ülkede ağır suç işleyen Afganların sınır dışı edilmesini talep etti. Gabriel, Alman hükümetinin Afganistan'a sınır dışı edilmeleri için Taliban'la müzakere yapmasını ve gönderilecek Afganların Kabil'de güvende olacaklarına dair garanti talep etmesini önerdi. Ayrıca Gabriel, sınır dışı edilmek istenen kişileri reddeden ülkelere ekonomik açıdan ödül verilmesi gerektiğini ve bu ülkelerin siyasi ve ekonomik elitlerine AB vizesi verilmemesi gerektiğini belirtti. Almanya'da geçen hafta yaşanan bir cinayetin ardından Afganistanlılar ve Suriyelilerin sınır dışı edilmesi konusu gündeme gelmişti.

09.06.2024 17:06
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Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkede ağır suç işleyen Afganların sınır dışı edilmeleri için Başbakan Olaf Scholz'a Afganistan Geçici Hükümeti'yle müzakere çağrısında bulundu.

Eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Gabriel, Bild am Sonntag gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Alman hükümeti, Afganistan'a sınır dışı edilmeleri yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için Taliban'la müzakereyi denemelidir." görüşüne yer verdi.

Almanya'dan gönderilecek Afganlar için Kabil'den işkence görmeyeceklerine ya da öldürülmeyeceklerine dair garanti talep edilmesini isteyen Gabriel, "Buna ek olarak Alman hükümeti, burada kalma hakkına sahip olmayan yurttaşlarını geri alan devletleri ekonomik açıdan ödüllendirmelidir." görüşünü savundu.

Gabriel, ayrıca Alman hükümetinin sınır dışı etmek istediği kişileri (ülke farkı olmaksızın) reddeden hükümetlerin Almanya'dan herhangi bir yardım bekleyemeyeceklerini, bu ülkelerin siyasi ve ekonomik elitlerine AB vizesi verilmeyeceğini açıkça iletmesi gerektiğini belirtti.

Gabriel, yurt dışından Almanya'ya sığınan ancak suç hatta cinayet işleyen herkesin korunma hakkını kaybedeceğine dikkati çekti.

Almanya'da geçen hafta Mannheim'da Afgan kökenli kişinin polisi öldürmesinin ardından Afganistanlılar ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu tartışılmıştı.

Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Ağır suç işleyenler, Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yürüttüğü, Afganistan ve komşusu olan ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

Kabil'de iktidarın Ağustos 2021'de değişmesinin ardından Almanya, Afganları sınır dışı etmemişti.???

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için müzakere çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Afgan suçluların sınır dışı edilmesi için müzakere çağrısında bulundu - Son Dakika
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