Eski Asker Arkadaşları 40 Yıl Sonra Buluştu

16.08.2025 15:54
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında vatani görevini yapan asker arkadaşları, yaklaşık 40 yıl sonra Çorum'da bir araya geldi.

1986-1988 yıllarında Şemdinli 12. Dağ Komando Bölüğünde komando olarak görev yapan tertipler, vatani görevin ardından irtibatı koparmadı.

Aileleriyle birlikte belli aralıklarla bir araya gelen tertipler, bu yıl Üsteğmen rütbesiyle bölük komutanlığı yapan ve 2013'te albay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan Fikri Kısar'ın ev sahipliğinde Çorum'da bir araya geldi.

30 ilden kente gelen yaklaşık 60 eski arkadaş, Çorum Belediyesinin desteğiyle şehirdeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kafileye Millet Bahçesi, Çorum Müzesi, Velipaşa Konağı, tarihi Saat Kulesi, Tarihi Kent Meydanı, Dar Sokak, Ulu Cami, Yazma Eserleri Kütüphanesi ve tarihi Ayakkabıcılar Arastasını gezdirdi.

Son olarak Velipaşa Hanında Çorum'un yöresel lezzetlerini tadan davetliler, kentteki leblebi dükkanlarını da gezdi.

Fikri Kısar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerleriyle her yıl farklı şehirlerde bir araya geldiklerini söyledi.

Daha önce Çanakkale, Antalya, İzmir gibi şehirlerde programlar düzenlediklerini belirten Kısar, bu yıl Çorum'da buluştuklarını söyledi.

Kısar, görevi sırasında şehit düşen arkadaşları Şehit Komando Çavuş Bülent Karataş'ın Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kabrini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Fikri Kısar, gelecek yıllarda da buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Geziye katılan Şehit Karataş'ın annesi Seriyye Karataş ise oğlunun arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendi evladını kaybetse de birçok evlada sahip olduğunu ifade eden Karataş, "O kadar duyguluyum, o kadar mutluyum ki, Allah bin kere razı olsun hepsinden. Ben yaşlıyım, herkes çalışıyor. Böyle davet ediyorlar, ben de kaçırmamaya gayret ediyorum. O kadar çok evladım var ki." dedi.

Kaynak: AA

Şemdinli, Hakkari

