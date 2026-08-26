Eski Bakan Denizolgun\'un Ölümü Şüpheli Bulundu

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu. Bu kapsamda otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında 'Adam öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.