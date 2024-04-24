Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Geniş Video İzle

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

24.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından olan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Cansız bedeni kızı tarafından bulunan Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

BİR DÖNEM SPOR BAKANLIĞI YAPTI

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

İstanbul Beşiktaş, Mehmet Ali Yılmaz, Ali Yılmaz, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • MUSTAFA AKTAŞ: Malum tayfadan bir kişi eksilmiş darısı diğerlerinin başına 4 19 Yanıtla
  • Sinan Altintas: ACABA.NEDEN. 6 14 Yanıtla
  • İshak Klein: Allah rahmet eğlesin!.. Mekanı cennet olsun inşallah!.. 13 5 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 6 3 Yanıtla
  • İskender koknaroglu: Allah rahmet eylesin.Gunagiyla sevabıyla oda yerini doldurdu 4 1 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK: AMELİYLE MAMELE BULSUN 0 0 Yanıtla

15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:56:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement