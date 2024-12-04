Eski Bakan Ömer Barutçu İçin TBMM'de Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Eski Bakan Ömer Barutçu İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Eski Bakan Ömer Barutçu İçin TBMM\'de Tören Düzenlendi

Ankara'da yaşamını yitiren eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi, arkadaşları ve çeşitli siyasi isimler katıldı. Barutçu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

04.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
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ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Ankara'da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ömer Barutçu, önceki gün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Barutçu için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Barutçu'nun naaşı, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Dua okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından tören sona erdi. Barutçu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖMER BARUTÇU

Ömer Barutçu, 1942 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünden mezun olan Barutçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanlığı yaptı. Barutçu, 49'uncu hükümette Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) Sorumlu Devlet Bakanı, 51'inci hükümette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, 52'nci hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 53 ve 54'üncü hükümette ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: DHA

Ömer Barutçu, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakan Ömer Barutçu İçin TBMM'de Tören Düzenlendi - Son Dakika

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