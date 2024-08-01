Eski bakanın oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü

Ankara'da yaşanan olayda, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü. Şener, gözaltına alındıktan sonra Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Şener, 3 hafta süreyle gözetim altına alınacak ve raporun ardından gözetim süresi uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek. Şener'in evinde yapılan aramada çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu ve cinayet davası açılacağı belirtildi.

01.08.2024 12:19
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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Abdüllatif Şener, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski bakanın oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü - Son Dakika

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