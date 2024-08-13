Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki ölümlerin soruşturulmasını talep etti - Son Dakika
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Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki ölümlerin soruşturulmasını talep etti

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, gösteriler sırasındaki ölümlerin soruşturulması çağrısında bulundu. Hasina, suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

13.08.2024 21:12
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, gösteriler sırasındaki ölümlerin soruşturulması çağrısında bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hasina'nın oğlu Sajeeb Wazed Joy, X sosyal medya platformundan, annesinin açıklamasını paylaştı.

Hasina, temmuzdan bu yana protestolarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek "Cinayet ve vandalizmden sorumlu olanların soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Hasina, protestolar sırasında hayatını kaybeden bir kişi için açılan cinayet davasında şüpheli olarak yer almıştı. Bunun, Hasina hakkında açılan ilk "cinayet" davası olduğu kaydediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Hükümet, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolardaki ölümlerin soruşturulmasını talep etti - Son Dakika

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