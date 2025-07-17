Eski Başkan Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Eski Başkan Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi

17.07.2025 12:18
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Ahmet Soğuk'un silahlı saldırıyla öldürülmesi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Soğuk'un, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'de aracıyla hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklular M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, N.E. ve O.E'nin uzun zaman önce ortak arkadaşları vasıtasıyla M.G'yle tanıştıkları belirtildi.

Olaydan 2 hafta kadar önce M.F.Ö'nün, borcunun olduğunu ve ödemekte zorlandığını söylediği M.G'nin "Bir ağabeyle görüşürüm, belki bize iş verir." dediği, bu konuşmadan bir hafta sonra M.G'nin M.F.Ö'ye işi aldığını söylediği aktarılan iddianamede, M.G'nin bu süreçte sıklıkla Sapanca'ya giderek N.E. ve O.E. ile görüştüğü anlatıldı.

İddianamede, M.G'nin N.E'den temin ettiği silahı M.F.Ö'ye verdiği, 25 Temmuz'da M.G. ve N.E'nin Ahmet Soğuk'un ikametinin bulunduğu alanda keşif yaptığı bilgisi verilerek, M.G. ve M.F.Ö'nün 26 Temmuz'da Ferizli'ye giderek olay yerinde plan yaptıkları, ayrıca M.G'nin O.E'den aldığı bir miktar parayı M.F.Ö'ye verdiği kaydedildi.

Soğuk'un evinden çıkıp yol ayrımına doğru geldiği sırada M.G'nin uyarısıyla M.F.Ö'nün yakın mesafeden (olay yeri inceleme tutanağına göre 240 santimetre) 8 el ateş ettiği, mermilerden 2'sinin maktule isabet ettiği bildirildi.

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların fiillerinin "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, sanıkların birbirleriyle HTS kaydının bulunduğu, olay yeri ile aynı bölgelerde baz sinyali verdiği, HTS ile baz sinyalleri dikkate alındığında olay öncesi bir araya gelerek hedefi ve hedefe yönelik saldırıyı, nerede ve nasıl gerçekleştireceklerine dair planlama yaptıklarının anlaşıldığı tespitine yer verildi.

Sanıkların yargılanmasına kasım ayında başlanacak.

Olay

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden aracıyla çıktıktan sonra hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E, tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Başkan Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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