Eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Türkiye'nin demokrasi mücadelesini destekledi

Güncel

Çekya'nın başkenti Prag'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla düzenlenen etkinliğe katılan Eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Türkiye'de 2016'da demokrasiyi ve siyasi kurumları başarıyla savunan ve ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini kararlılıkla reddedenler ile aynı safta olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Klaus, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Milletin Zaferi: Eşsiz Sivil Demokrasi Mücadelesi" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Klaus, "Bir ülkeyi dışarıdan değerlendirmek zordur ancak ben temel sezgilerime ve oldukça köklü olan siyasi deneyimime dayanan analitik değerlendirmelerime güveniyorum. Bu nedenle 8 yıl önce Türkiye'de demokrasiyi ve siyasi kurumları başarıyla savunan ve ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerini kararlılıkla reddedenler ile aynı safta olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Ülkelere yapılmak istenen dış müdahaleler konusunda son derece ihtiyatlı olduğunu ve kayda değer yabancı müdahale şüphesi bulunduğunda buna kayıtsız şartsız karşı çıktığını vurgulayan Klaus, "Bu konuda son derece hassasım. Geçen yıl Türkiye'de yapılan seçimler, Türkiye halkının kendi hükümetini ve Cumhurbaşkanı'nı desteklediğini açıkça ortaya koydu. Bu benim için en önemli argümandır." diye konuştu.

Klaus, Türkiye'nin son dönemde uluslararası politikada güçlü, etkin ve saygın bir oyuncu haline geldiğine dikkati çekerek, hem Ukrayna- Rusya Savaşı'nda hem de Gazze'deki trajedide görüldüğü üzere Türkiye'nin jeopolitik rolünün vazgeçilemez nitelikte olduğunu aktardı.

Hem Ukrayna hem de Gazze meselelerinde müzakerelerin ciddiyetle başlaması ümidini dile getiren Klaus, "Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması bu anlamda geriye doğru atılmış bir adım olurdu ve başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın istikrarını tehdit ederdi." dedi.

"Milletimizin asırlık özgürlük ve demokrasi arayışı hiçbir zaman sarsılmadı"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise demokrasi ve özgürlüğün, Türkiye ile Çekya'yı birleştiren en önemli değerler olduğunu, her iki ülke de halkları için bu ortak değerleri sağlama arayışında büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Bağış, Türkiye'nin, dünyanın en enerjik ve güçlü demokrasilerinden birine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğe kavuşma yolculuğu hiç kolay olmamıştır. Bu haklar bize verilmedi, mücadele ettik ve kazandık. Milletimizin asırlık özgürlük ve demokrasi arayışı hiçbir zaman sarsılmadı, akamete uğramadı." dedi.

FETÖ terör örgütüne karşı Türk milletinin sergilediği kahramanca direnişe işaret eden Bağış, "O gece dünya, farklı siyasi görüş ve yaşam tarzlarından Türklerin demokrasi, istikrar ve özgürlüklerini savunmak için birleştiğine tanık olmuştur." diye konuştu.

"Pensilvanya'da yaşayan ve kendi kendini sürgüne gönderdiğini iddia eden bir tarikat lideri olan Fethullah Gülen, FETÖ'nün elebaşı ve 2016 darbe girişiminin arkasındaki beyindir." ifadelerini kullanan Bağış, bu örgütün benzeri görülmemiş bir küresel erişime ve sivillerin canına kasteden bir iradeye sahip olduğunun altını çizdi.

Bağış, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin en karanlık saatlerinden birinde hangi ülkelerin Türk halkının yanında olduğunu gördüğüne işaret ederek, "Bu bağlamda müttefikimiz Çekya'ya, Türkiye'nin ve ortak değerlerimizin yanında yer aldığı için şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin yönetimindeki F-16'nın bombardımanı sonucu zarar gören TBMM'nin Çek yapımı kristal avizelerini gönüllü olarak onaran Çek müttefiklerimize içtenlikle minnettarız." dedi.

FETÖ'nün değerlerinin, Batı'nın ve Türkiye'nin ilkeleriyle bağdaşmadığını anlatan Bağış, Çekya makamlarını, elebaşı Gülen bağlantılı örgütlere karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmalarıyla ayakta kalmaya gayret ettiğine dikkati çeken Bağış, FETÖ'nün, okullarına ev sahipliği yapan her ülke için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirterek, "Çekya Eğitim Bakanlığının bu yapının olası tüm yasa dışı faaliyetlerini engellemek için gerekli tedbirleri alacağını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismin 15 Temmuz etkinliğinde bir Türk sefaretinde ilk kez konuşma yaptığını hatırlatan Bağış, "Cumhurbaşkanı Klaus, bu ülkenin kurucularından biri olduktan sonra ülkesine bakan, başbakan, meclis başkanı ve cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş gerçek bir devlet adamıdır." şeklinde konuştu.

Prag Büyükelçiliğindeki etkinliğe 30'u büyükelçi seviyesinde olmak üzere 40'ı aşkın ülkeden diplomatik temsilci katıldı.