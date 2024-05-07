Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Geniş Video İzle

Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora'nın 89 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bora'nın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

07.05.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bora'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora 89 yaşamını yitirdi. Bora için TBMM'de bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bora'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır,AKP Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek de katıldı.

Bora'nın cenazesi Kocatepe Camisi'nde bugün kılınacak öğle namazının ardından ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis\'te Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Yozgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement