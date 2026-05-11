Eski DHMİ Başkanına Rüşvet Davası
Eski DHMİ Başkanına Rüşvet Davası

11.05.2026 18:28
Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor, beraat talep etti.

HABER: Esra TOKAT

(ANKARA) - Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan DHMİ eski daire başkanı Cemil Acar, duruşmada yaptığı savunmasında "Ben Cumhurbaşkanı'mızın en prestijli projesinde kritik görevler aldım. 22 yıllık AK Parti iktidarı hükümetlerinde şanımca şerefimce çalıştım" ifadelerini kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davaya Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanık Çağla Acar'ın adli kontrolünün kaldırılmasına ilişkin başvurusunun mahkemece reddedildiği ifade edildi.

MAHKEMEYE "DEVLETTEN MAL KAÇIRMAK İÇİN BOŞANMAK İSTİYORLAR" YAZILI İSİMSİZ KAĞIT GÖNDERİLDİ

Hakim, mahkemeye postayla "Bence Cemil Acar ve Çağla Acar devletten mal kaçırmak için boşanmak istemektedir" şeklinde kurşun kalemle yazılı ve göndericisi belli olmayan bir belge gönderildiğini ifade etti.

Dosyaya giren bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapan Acar, "Rapor haklılığımı ortaya koymuştur. Ben Cumhurbaşkanı'mızın en prestijli projesinde kritik görevler aldım. 22 yıllık AK Parti iktidarı hükümetlerinde şanımca şerefimce çalıştım. Ben haksız mal ettiysem, bu işlerle bağlantılı işler ispatlamalı. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"ALTIN, AİLESİNİN ALTINI"

Acar'ın avukatı da şu savunmayı yaptı:

"Daha disiplin soruşturması sonuçlanmadan basında yayımlandı haberler. Bunlar da hak ihlalidir. Dosya aslında tamamlandı. Asliye cezalarında olmayacak şekilde uzun sürdü. Mal varlığı tedbirleri nedeniyle yurt dışına kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilin mal varlığından 15'inin 13'ünü emekli olmadan önce beyan ediyor. Emekli olduktan sonra bir taşımasını beyan etmiyor. Bunlar güneydoğulu bir aile. Düğünlerinde 3 kilo, 5 kilo altın takılan bir kültürden bahsediyoruz. Aileden de parası olduğu dosyada imzalarıyla da belli. Altın, ailesinin altını. Kendi altını değil. Banka kasasından hiçbir şey almamış."

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunun yeterli olmadığını değerlendirerek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Hakim de 5 kişiden oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar vererek sanık Acar'ın kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluğunun devamına hükmetti. Hakim, tutuksuz sanık Çağla Acar'ın da adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı 8 Haziran'a bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine 2025 yılında başlatılan soruşturmada, eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın banka kasasında 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Cemil Acar'a ait kasada yapılan incelemelerde 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro tespit edilmişti.

Hazırlanan iddianamede ise Acar'ın 2019-2024 yılları arasındaki toplam yasal gelirinin (maaş ve kira gelirleri dahil) yaklaşık 3 milyon TL olduğu, ancak banka hesaplarındaki hareketlerin bu miktarın çok üzerinde olduğu tespit edildi. 2019 yılında yaklaşık 120 bin 000 TL yıllık maaşı olan şüphelinin, aynı yıl yurt dışındaki hesaplarına 210 bin 000 euro ve 150.000 ABD doları transfer (SWIFT) yaptığı belirlendi. 09.01.2025 tarihi itibarıyla Vakıfbank'taki hesap bakiyeleri toplamının ise 28 milyon 563 bin 153 TL olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

