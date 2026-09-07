Eski Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi\'nden yarın sabah tahliye edilecek

(ANKARA) - Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, sabah tahliye edilecek. Mızraklı, tahliyesi öncesi, "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…" mesajını paylaştı.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, Mızraklı'nın 8 Eylül Salı günü saat 08.30 ile 09.30 arasında Edirne Cezaevi'nden tahliye edileceği bildirildi.

Partinin açıklamasına göre Mızraklı, tahliyesinin ardından Edirne'den İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'da İsmail Beşikçi'yi ziyaret edecek olan Mızraklı, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek Sırrı Süreyya Önder'in mezarı ile başka mezarları ziyaret edecek.

Mızraklı'nın saat 19.30'da İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapmasının planlandığı belirtildi.

Mızraklı'nın mesajı tahliyesi öncesi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mızraklı, "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…" dedi.