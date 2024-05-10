Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şantaj ve darp davasında 5 sanığa ağır ceza - Son Dakika
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Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şantaj ve darp davasında 5 sanığa ağır ceza

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın şantaj ve darp davasında 5 sanığa ağır ceza

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'müşteki sanık' sıfatıyla aralarında yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasında 5 sanığa 'eziyet' ve 'cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12'şer yıl, bir sanığa 'şantaj' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gürkan berat etti.

10.05.2024 16:02
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Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla aralarında yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasında 5 sanığa "eziyet" ve "cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıl, bir sanığa "şantaj" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gürkan berat etti.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K, Gürkan ve Şükrü Benli katılmadı.

Duruşma sanık avukatlarının esas hakkında savulmalarıyla başladı.

Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı, Benli'nin müvekkiline karşı şantaj suçu işlediğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Müvekkilinin üzerine atılı suçları kabul etmediklerini belirten Taybıllı, bu konuda dosyada da hiçbir delil olmadığını savundu.

Diğer sanık avukatları da Benli'nin müvekkillerini hiçbir somut delil olmadan suçladığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti kararında Gürkan'ın üzerine atılı tüm suçlardan beratına, sanıklardan M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K'ye "eziyet" ve "cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıl hapis cezasına hükmetti. Sanıkların "cinsel saldırı" ve "yağma" suçlarından ayrı ayrı beratına karar verdi.

Heyet ayrıca sanıklardan Benli'ye "Şantaj" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın şantaj ve darp davasında 5 sanığa ağır ceza - Son Dakika

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