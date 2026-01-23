Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

23.01.2026 14:19
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e, "Kent uzlaşısı" davasında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özer'in cezaevine girmesi beklenmiyor.

"Kent uzlaşısı" davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen karar duruşmasında, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklu olarak yargılanırken 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ahmet Özer'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.

"TERÖRLE YAN YANA GELECEK BİR İNSANA BENZİYOR MUYUM?"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer, özetle şunları kaydetti:

"Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet. Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok."

Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada 'terör' soruşturmasından tahliye edildi. Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Özer'in yerel mahkemenin karardan sonra cezaevine girmesi söz konusu değil. İstinaf yolu ise açık.

ÖZER, İBB DAVASINDA DA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Özer, 704 yıla kadar hapsi istenen ve kamuoyunda "Beşiktaş İddianamesi" olarak bilinen iddianamede adı "suç örgütü lideri" olarak geçen Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlıktan" yararlanabilmek için verdiği ifadeler kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 20 Ocak'ta ikinci kez tutuklanmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmesinin ardından 11 Kasım 2025'te tensip zaptı düzenleyerek, Ahmet Özer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Özer, ilk duruşması 27 Ocak'ta Silivri'de görülmeye başlanacak Aziz İhsan Aktaş davasında tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında geçen ekim ayında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Özer, yargılamanın 3. celsesinde tutukluluk sona erdirilmişti.

Belediye Başkanlığı, Ahmet Özer, Esenyurt, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gy224466 Gy224466:
    çözüm süreci bitmiş mi oldu şimdi? 10 2 Yanıtla
