Eski Eşinle Tartışma, Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Eski Eşinle Tartışma, Cinayetle Sonuçlandı

Eski Eşinle Tartışma, Cinayetle Sonuçlandı
02.07.2026 18:06
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Samsun'da Dursun Can, eski eşiyle ilgili tartışma sonucu Mesut İnan'ı bıçaklayarak öldürdü.

SAMSUN'da eski eşini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdüğü Mesut İnan'ı (50) alkollü şekilde evinin önüne gelince çıkan tartışmada 8 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanık Dursun Can (40) 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Ocak akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Hasan Taş Sokak'ta meydana geldi. Mesut İnan, husumetli olduğu, olay gününden 5 ay önce cezaevinden çıkan eski arkadaşı Dursun Can'ın bulunduğu evin önüne gitti. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dursun Can, Mesut İnan'ı göğsünden ve sırtından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Dursun Can ise olay sonrası polise teslim oldu. Olayın, Dursun Can cezaevinde olduğu sırada Mesut İnan'ın, Dursun Can'ın eski eşi C.G.'ye sürekli mesaj atıp, uygunsuz ses kayıtları göndermesi sebebiyle yaşandığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Dursun Can hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırladığı iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, "Maktul ve şüpheliden elde edilen cep telefonlarının yapılan ön incelemesi sonucu tespit edilen mesaj ve ses kayıtları incelendiğinde özetle; maktulün şüpheli Dursun Can'ın eski eşi olan C.G.'ye sürekli mesaj attığı, kendisini rahatsız ettiği, şüpheliye eski eşi ile ilgili uygunsuz içerikli ses kaydı atarak tahrik edildiği görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca iddianamede, "Maktulün vücudunda 7 adet kesici delici alet yarası ve 1 adet kesik vasıfta yara tespit edilmiştir. Alınan örneklerde alkol ve uyarıcı madde tespit edilen kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesileri ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucunda meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur" denildi.

'EŞİMLE KARI-KOCA İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYORDU'

Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Dursun Can, müşteki yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Dursun Can, "Olay günü bana ses kayıtları geldi, bunun daha öncesi de var. Cezaevinden çıktığımda telefonum olmadığı için eşimin telefonunu kullanıyordum. Telefonu aldığımda eşimin Mesut İnan'a karşı uzaklaştırma kararı aldığı belgeyi gördüm. Ona attığı ses kayıtlarını da görünce şahsı aradım. Benim sigortam olmadığı ve sürekli cezaevine girip çıktığım için eşim sigortadan faydalanabilsin diye anlaşmalı bir şekilde boşandık. Karı-koca ilişkimiz devam ediyordu. Öğrendikten sonra aradığımda kafayı bana taktı. Tehditler ve küfürler ediyordu. Olaydan 3 ay önce asker eğlencesinde yanıma geldi, olaydan 1 ay önce yine evime geldi. Kendi evine de çağırdı tuzağa çekmek için. Alkollü evime gelip silahla küfredip geri gidiyordu. Çocuğumu görmeye gidecektim, kapıya baktım elinde silah vardı. 15 dakika bekledim, ses kesilince dışarı çıktım. Çıktığımda ses duydum sese gittim. Onu görünce engellemek için üzerine atladım. Kendimi korumak için bıçak almıştım. Silahı düşürmesi için eline savurdum ama benim elime geldi. Silahı bırakmayınca 3-4 tane salladım" ifadelerini kullandı.

SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme sanık ve tanıkları dinledikten sonra ilk duruşmada kararını verdi. Heyet, Dursun Can'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verse de 'haksız tahrik' unsuru oluştuğunu değerlendirdiğinden cezasına 14 yıla indirdi. Sanık, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise yeterli delil bulunmadığından beraat etti.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

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