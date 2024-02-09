Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşım nedeniyle görevinden menedildi - Son Dakika
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Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşım nedeniyle görevinden menedildi

Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail\'i eleştirdiği paylaşım nedeniyle görevinden menedildi

Emilie Gomis, İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşımı sebebiyle Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedildi. Gomis, Gazze'deki jeopolitik durum hakkında konuşmanın 'bedelini ödediğini' belirtti. İfadesini veren Gomis, Paris Savcılığının nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgi bekliyor. Gomis'in avukatı, müvekkilinin hiçbir zaman terör ve şiddet eylemine teşvik etmediğini savundu.

09.02.2024 16:19
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İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden menedilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, Gazze'deki jeopolitik durum hakkında konuşmanın "bedelini ödediğini" belirtti.

Gomis, İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşımı sebebiyle "terör propagandası" yaptığı suçlamasıyla ilgili Paris'te adli polise ifade verdikten sonra karakoldan ayrıldı.

Eski basketbolcu, "terör propagandası" suçlaması hakkında Paris Savcılığının nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgi bekliyor.

Yaklaşık iki saat ifade verdikten sonra karakol çıkışında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gomis, Gazze'deki jeopolitik durum hakkında konuşmanın "bedelini ödediğini" dile getirdi.

Gomis, "Hassas ve herkesi aşan bir konu. Bunun sonuçlarına katlanmaya hazır olmalıyız." dedi.

"Şiddet yanlısı değilim"

Instagram paylaşımının ne anlama geldiğini açıklamadığı için hata yaptığı değerlendirmesinde bulunan Gomis, sözlerine şöyle devam etti:

"Kabul ediyorum, sosyal medya kullanıcılarının 7 Ekim'deki trajedi ve daha fazlası konusunda dikkatini çekmek için bir soruyu temel aldım. Soru şu: 'Bu neden oldu?' Anlamak için işin derinine inmek gerekiyor. Talihsizlik bu şekilde gelmez ve bunu haklı çıkarmaya çalışmıyorum, her türlü şiddet eylemini kınıyorum. Şiddet yanlısı değilim ama şiddetten başka bir yolun olduğunu açıklamak için bağlamı anlamak önemli."

Paylaşım yaptığı dönemde Paris Olimpiyat Büyükelçiliği görevini üstlendiği için "tarafsız kalma hakkını" kullanması gerektiğini ifade eden Gomis, paylaşımıyla ilgili tartışmanın, kendisini eleştirenlerin Paris Olimpiyat Oyunları organizasyonuna saldırmasına olanak sağlamasından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

"Müvekkilim, hiçbir zaman terör ve herhangi bir şiddet eylemine teşvik etmedi"

Gomis'in avukatı Vincent Brengarth, müvekkilinin ifade vermeye çağrılmamış olması gerektiğini savunarak, Gomis'e yönelik muamelede açık şekilde orantısızlık bulunduğuna işaret etti.

Brengarth, "Müvekkilim, hiçbir zaman terör ve herhangi bir şiddet eylemine teşvik etmedi. Kimse Emilie Gomis'in bir şiddet eylemine teşvik etme niyetinde olduğuna inanmıyor." dedi.

Gomis'in olimpiyat şampiyonu olmasından gurur duyulması gerektiğini söyleyen Brengarth, eski basketbolcunun orantısız adli prosedürün içine çekilmemesi gerektiğini kaydetti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gomis'in Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te yaptığı İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşımında 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu. Bu haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyordu.

Paris Olimpiyat Komitesi, geçen ay paylaşımı sebebiyle "tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı" hareket ettiği gerekçesiyle Gomis'i "Paris Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden menetmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşım nedeniyle görevinden menedildi - Son Dakika
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