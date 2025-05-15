Eski Hakim Akyıldız'a FETÖ Davası - Son Dakika
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Eski Hakim Akyıldız'a FETÖ Davası

Yaşar Akyıldız, FETÖ'ye üye olmakla yargılanıyor, duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

15.05.2025 13:01
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Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamenin özetini okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Tutuklu sanık Akyıldız, iddianamenin eklerinin tebliğ edilmediğini, bu durumda savunma yapmak istemediğini, hazırda bulunan tanıkların ise dinlenmeleri hususunda bir sakınca olmadığını beyan etti.

Tanık Hasan B, Akyıldız'ı tanımadığını, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde aday olduğunu duyduğunu, seçim döneminde birkaç kişiden benzer aday listelerinin geldiğini ve bu kişilerin bağımsız adaylar olduğunun konuşulduğunu ancak sanıkla hiç bir araya gelmediğini söyledi.

Tanık İbrahim O. ise Akyıldız'ı, 2014'te HSYK seçimlerinin açık kaynaklarda yer alan aday listelerinde adını gördüğünü, kendisiyle aynı ortamda bulunmadığını ifade etti.

Tanık Mustafa G. de Akyıldız'la Ankara Adliyesinde tanıştığını belirterek, "Aynı serviste işe gidip geliyorduk. Aynı suçtan bende soruşturma geçirdim. Daha sonra 2014'teki HSYK'de bağımsız aday olduğunu öğrendim. Ben Yaşar beyin orada bağımsız aday olarak çıkmasına şaşırdım." beyanında bulundu.

Mustafa G. Akyıldız'ın FETÖ bağlantısı olup olmadığına ilişkin bir bilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Tanık beyanlarının ardından söz alan Akyıldız, tanık beyanlarının duyumlardan ibaret olduğunu ve somut delillere dayanmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Akyıldız'ın suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması, henüz dinlenmeyen tanıkların bulunması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak adli kontrolle tutuksuz yargılanmasını ve mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında ByLock'ta diğer örgüt üyesi hakim savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Akyıldız'ın FETÖ'nün talimatıyla 2014'te HSYK üyeliğine aday olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullanması ve devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olması anlaşılmaktadır. Adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespit edilmiştir. Akyıldız'ın bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir."

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Akyıldız'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Hakim Akyıldız'a FETÖ Davası - Son Dakika

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