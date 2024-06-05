Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış\'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari'de, 'silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akış'ın tutuklanmasına da karar verildi.

05.06.2024 14:08
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Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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