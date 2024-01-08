 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında İsrail'i temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında İsrail'i temsil edecek

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı 'soykırım' davasının duruşmasında İsrail'i temsil edecek. Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım niteliğinde olduğunu iddia ederek UAD'de dava açmıştı.

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika\'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında İsrail\'i temsil edecek
08.01.2024 - 00:41,
Abone Ol

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası duruşmasında 15 kişilik hakim ekibinde İsrail'i temsilen yer alacak.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, 87 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak, ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak "soykırım" davasının 15 kişilik hakim ekibine İsrail'i temsilen atandı.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan ekibe birer hakim atayabiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan önceki gün yapılan açıklamada, " Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde UAD'de dava açarak ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadesine yer verilerek, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında İsrail'i temsil edecek - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 01:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında İsrail'i temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement