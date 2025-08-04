Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Çağrı - Son Dakika
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Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Çağrı

04.08.2025 13:04
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550 eski güvenlik yetkilisi, Trump'tan Netanyahu'ya Gazze saldırılarını durdurması için baskı yapmasını istedi.

İsrail'de yüzlerce eski üst düzey güvenlik yetkilisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların son bulması adına Başbakan Binyamin Netanyahu'ya baskı yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Aralarında 3 eski Mossad Direktörü, daha önce iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet başkanlığını yürüten 5 isim ile 3 eski Genelkurmay Başkanının da bulunduğu 550 üst düzey eski istihbarat ve ordu yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

"Profesyonel değerlendirmemiz, Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmadığı yönündedir." ifadelerine yer veren mektupta, Trump'tan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin kararlarını "yönlendirmesi" istendi.

Mektupta, İsrail halkının büyük çoğunluğunun güven duyduğu belirtilen Trump'tan, "savaşı" sona erdirmesi, esirleri geri getirmesi ve Hamas yerine yeniden yapılandırılmış Filistin yönetiminin Gazzelilere alternatif sunmasına yardımcı olacak bir bölgesel-uluslararası koalisyon oluşturması talebinde bulunuldu.

İsrail ordusunun Gazze'de " Hamas'ın askeri yapılanması ile siyasi kadrolarını ortadan kaldırmak" gibi iki zorlu hedefe ulaştığını kaydeden mektupta, ancak üçüncü ve en önemli hedef olan tüm İsrailli esirleri eve getirmenin yalnızca anlaşma ile başarılabileceği vurgulandı.

"İsrail Gazze'de haklı bir savaş yürütmüyor"

Eski Şin-Bet Başkanı Ami Ayalaon, mektubun ardından yayımladığı bir videoda, Gazze Şeridi'ne 22 aydır düzenlenen saldırıların İsrail'in "güvenliğini sarsmasına ve kimliğini kaybetmesine" yol açtığını vurguladı.

Ayalon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde askeri hedeflere ulaşılmasının ardından "haklı bir savaş" yürütmekten uzaklaştığının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Netanyahu liderliğindeki hükümete Gazze'ye saldırıları sona erdirmesi için baskı yapması çağrısı yapan mektuba eski Mossad Direktörleri Tamir Pardo, Efraim Halevy ve Danny Yatom imza attı.

İmzacı isimler arasında eski Şin-Bet başkanları Ami Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri ve Carmi Gilon'un yanı sıra eski Genelkurmay Başkanları Ehud Barak, Moshe Yaalon ile Dan Halutz bulunuyor.

İsrail'de Hava Kuvvetleri mensupları da Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi talebiyle saldırıların durdurulması için nisanda bir bildiri yayımlamıştı.

İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumların ve sivil toplum örgütlerinin mensupları bildiriye açık desteklerini sunarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski İsrailli Yetkililerden Trump'a Çağrı - Son Dakika

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