Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mendi'nin cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

26.08.2024 18:46
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Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mendi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bazı eski siyasetçi, bürokrat ve kuvvet komutanları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Mendi'nin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Galip Mendi'nin cenazesi daha sonra, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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