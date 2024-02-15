Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı Oy Satın Alma Suçlamalarını Kabul Etti

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski iktidar milletvekili Kakizawa Mito, geçen yıl başkent Tokyo'daki yerel seçimde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul etti.
Başkentin Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eksi Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa'nın yargılanmasına başlandı.
Tokyo Bölge Mahkemesindeki duruşmada söz hakkı verilen 53 yaşındaki Kakizawa, "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı" aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirdi.
Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye, yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını söyledi.
Kakizawa, "yasa dışı finansman sağlama" dahil toplam 2,8 milyon yen (19 bin dolar) karşılığında seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.
Mahkeme kararının gelecek ay ortasında açıklanması bekleniyor. Seçimde, Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi, "oy satın alma" iddiaları nedeniyle, birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.
Temsilciler Meclisine 5 dönem seçilen Kakizawa, altında çalışan sekreterleriyle Aralık 2023'te göz altına alınmıştı.
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