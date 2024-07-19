ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na Hakaret Eden Kişiye Para Cezası - Son Dakika
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ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na Hakaret Eden Kişiye Para Cezası

ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı\'na Hakaret Eden Kişiye Para Cezası

ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Yakup B., tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL para cezasına çarptırıldı. Yakup B. hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açılmıştı. Sanık, çocukları tarafından yapıldığını iddia etse de mahkeme tarafından suçlu bulundu.

19.07.2024 11:08
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ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Yakup B. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. Yakup B.., iddiaya göre; Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Yakup B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Yakup B. hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÇOCUKLARIM YAPMIŞ OLABİLİR'

Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Yakup B. katılmazken, şikayetçi Berna Gözbaşı'nın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi, ilk duruşmada, "Hesabımdan yorum yapılmış. Telefonumda sosyal medya uygulaması var. Çocuklarım yapmış olabilir. 12 yaşında Trabzonspor fanatiği oğlum var. Emin değilim ama o da yapmış olabilir" diyen Yakup B.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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