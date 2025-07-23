Eski Kız Arkadaşına Saldırı: 25 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını ve annesini darbedip, olaya engel olmaya çalışan kardeşini de tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Gökçeler Mahallesi'nde 3 Aralık 2024'te eski kız arkadaşı R.K. (32) ve annesi M.K'yi (50) darbettiği, R.K'nin kız kardeşi T.K'yi (27) ise silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.G. (30) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü A.G'nin, kendisiyle yeniden bir araya gelmek istemeyen R.K'nin evine gittiği belirtildi.

İkamete zorla giren sanığın, R.K'ye silahı doğrultup ateş edeceği sırada araya giren T.K'nin kolunu merminin sıyırdığı, olayda R.K. ve annesinin darbedildiği anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.