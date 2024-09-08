Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da yol kenarında benzin alan arkadaşını beklerken başka bir aracın çarpması sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.

İlkan Karaman dalış için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde yol kenarında benzin alan arkadaşını beklerken sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'de ve yurt dışında pek çok takımda oynayan ve milli formayı defalarca giyen sporcu 34 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Basketbola Tofaş altyapısında başlayan İlkan Karaman, sırasıyla Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş Fibabanka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Tofaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin Dreamers ve Çayırova Belediyesispor formalarında oynadı.

Aynı zamanda milli takım formasıyla defalarca sahaya çıkmış olan Karaman, kariyerinin son yıllarında basketbol dışında dalış ve kamp üzerine yaptığı video ve içeriklerle tanınıyordu.