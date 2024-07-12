Eski Paramiliter Lider Salvatore Mancuso, Kolombiya'da Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Eski Paramiliter Lider Salvatore Mancuso, Kolombiya'da Basın Toplantısı Düzenledi

Eski Paramiliter Lider Salvatore Mancuso, Kolombiya\'da Basın Toplantısı Düzenledi

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl hapis yattıktan sonra Kolombiya'ya teslim edilen eski paramiliter lider Salvatore Mancuso, hapisten çıktıktan sonra basın toplantısında konuştu. Mancuso, silahlı çatışmalar sırasında sebep olduğu ölümler ve şiddet nedeniyle mağdurlardan özür diledi ve Kolombiya'daki tam barış politikasına destek vereceğini belirtti. Ayrıca, Venezuela'yı ziyaret etmek istediğini ve kayıp kişilerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için yetkililerle birlikte çalışacağını ifade etti. Mancuso, silahlı çatışmanın acı getirdiğini ve barış için herkesin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 05:13
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ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl hapis yattıktan sonra Kolombiya'ya teslim edilen eski paramiliter lider Salvatore Mancuso, hapisten çıktıktan sonra basın toplantısında konuştu.

Başkent Bogota'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) eski liderlerinden Mancuso, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Silahlı çatışmalar sırasında sebep olduğu ölümler ve şiddet nedeniyle mağdurlardan özür dileyen Mancuso, olanlardan "büyük" pişmanlık duyduğunu belirtti.

Mancuso, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkedeki "tam barış" politikasına değinerek, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve üstüne düşeni yapacağını söyledi.

Petro'nun kendisini Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya davet ettiğini hatırlatan Mancuso, "Sayın Cumhurbaşkanı Petro'nun kibar ve nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Umarım Cumhurbaşkanı ile kısa zamanda görüşür ve tam barış politikasına ne gibi katkı sağlarız, bunu birlikte ele alma imkanımız olur." ifadesini kullandı.

Mancuso, Venezuela'yı da kısa zamanda ziyaret etmek istediğini dile getirerek, "Kolombiya halkı kadar, Venezuela halkına da bir özür borcumuz var. Çatışmalarda öldürülen ve toplu mezarlara gömülenlerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olmalıyım, insanların acılarının bir nebze hafifletilmesine katkı sağlamalıyım. Bu nedenle kısa zamanda 'Kayıp Kişileri Arama Birimi" yetkilileriyle birlikte Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirilmesi ihtimali var. Elbette Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden gerekli izinleri aldıktan sonra." diye konuştu.

"Silahlı çatışma sadece acı getirir"

Kolombiya'daki barış sorumlusu görevinin bugünden itibaren başladığını kaydeden Mancuso, "Silahlı çatışma sadece acı getirir, savaşta kimin kazandığının bir önemi yok, sonunda herkes kaybediyor. Silahlı çatışmaların bu toprakları bir daha esir almaması için herkesi müşterek gayret etmeye davet ediyorum. Bu aşamada hükümetin tam barış politikası ciddi bir fırsattır. Umarım bu projenin başarıya ulaşması için ben de üzerime düşeni yaparım. Silahlı çatışmanın tüm aktörleri barışa kaktı sunmalı, bu süreç birlik ve beraberlik sağlanarak başarıya ulaşır." sözlerini sarf etti.

Bogota'nın güneyindeki La Picota Cezaevi'nde kalan Mancuso, dün yoğun güvenlik önlemleri altında hapishaneden çıkmıştı.

Süreç

ABD, yüzlerce cinayete karışmış Kolombiyalı eski paramiliter lider Mancuso'yu, 28 Şubat'ta ülkesine iade etmişti.

Salvatore Mancuso, ülkeye dönüşünde yaptığı açıklamada, "Mağdurlara, devlet kurumlarına ve genel olarak topluma hizmet etmeye geldim. Bir kez daha bunun bir parçası olmama izin verdiler." ifadesini kullanmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığından aldığı 12 yıllık hapis cezasını 2020'de tamamlayan Mancuso, gönderileceği ülkenin belirlenmesi için 3 yıl göçmen merkezinde tutulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede yıllarca süren silahlı çatışmaları sonlandırmak için başlatılan "barış süreci" kapsamında, Mancuso'yu, Ağustos 2023'te "barış sorumlusu" olarak görevlendirmişti.

Mancuso, solcu gerillalara karşı toprak sahipleri ve çiftçiler tarafından kurulan paramiliter bir grup olan AUC tarafından işlenen 1500'den fazla yerinden edilmelerden ve cinayetten sorumlu tutuluyordu.

Paramiliter güçlerce öldürülen ve Venezuela sınırındaki toplu mezarlara gömülen yüzlerce kişinin akıbetinin, Mancuso tarafından bilindiği medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Kolombiya, Uyuşturucu, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Paramiliter Lider Salvatore Mancuso, Kolombiya'da Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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