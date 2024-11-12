Eski Selanik Belediye Başkanı Butaris Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Selanik Belediye Başkanı Butaris Hayatını Kaybetti

Yannis Butaris, Selanik eski belediye başkanı, Türkleri kardeş gören bir figür olarak vefat etti.

12.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kentinin eski Belediye Başkanı Yannis Butaris yaşamını kaybetti.

Türkleri kardeş gibi gördüğüne dair ifadeleriyle hatırlanan ve hafta sonu hayatını kaybeden eski Selanik Belediye Başkanı Butaris, vasiyeti üzerine düzenlenen sivil bir törenle toprağa verildi.

Törene, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sakelaropulu, törende yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlığı süresince aldığı cesur inisiyatifler, ayrışmaları değil birliktelikleri öngörürdü." dedi.

82 yaşında hayata gözlerini yuman Butaris, Aralık 2015'te İzmir'e yaptığı ziyaret sırasında, Türkleri kardeş, Avrupalıları ise ortak gibi gördüğünü ifade etmişti.

Butaris, "Kardeşle istersen kavga edersin ama her zaman barışırsın. Ortakla kavga edersen bir daha bir araya gelemezsin. Selanik ve İzmir kardeştir." demişti.

İzmir'de kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Butaris, " Mustafa Kemal Atatürk, Türk olabilir ama Selaniklidir, bunu da unutmayalım. Selanik'te çok büyük bir Türk tarihi geleneği bulunmaktadır." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Yunanistan, Politika, Güncel, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Selanik Belediye Başkanı Butaris Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
00:17 Belarus BRICS Ortağı Oldu Belarus BRICS Ortağı Oldu
00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 19:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Selanik Belediye Başkanı Butaris Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.