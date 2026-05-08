Eski Sevgili Silahla Vurdu

BEYOĞLU'nda Esin A. (32), Bursa'dan İstanbul'a gelen eski erkek arkadaşı Kadir K. (32) tarafından silahla vuruldu. Şakağından yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kadir K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 01.45 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K., eski kız arkadaşı Esin A.'ya tabancayla ateş etti. Şakağından yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'DAN GELİP VURMUŞ

Hastanede tedavi altına alınan Esin A.'nın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hastanede görüştüğü kadının ifadesinde, saldırıyı eski erkek arkadaşı Kadir K.'nin gerçekleştirdiğini, şüphelinin Bursa'da yaşadığını ve olay için İstanbul'a geldiğini söylediğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olay yeri incelemesinde 3 boş kovan bulan polis ekipleri, olayın çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, kaçmaya çalışan kadının eski erkek arkadaşı tarafından kovalandığı görüldü. Şüphelinin olayın ardından taksiyle kaçtığı tespit edildi. Kadir K.'nin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.