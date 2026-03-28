Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi, tartıştığı eski sevgilisini sokak ortasında darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Olay, 25 Mart saat 20.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, eski kız arkadaşının cep telefonunu aldı. Telefonunu geri almak isteyen kadın ile şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli, genç kadına sokak ortasında saldırarak darbetti.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

O sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale ederek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Çevrede bulunan diğer vatandaşlar da olaya tepki gösterdi. Ancak şüpheli, bir süre sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

DARBE RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan kadının hastaneye giderek darp raporu aldığı ve şüpheli hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan şiddet anları ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.