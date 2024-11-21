Eski Sevgilisinin Babasını Vuran Şüpheli Tutuklandı

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Sarıyer'de, evine gittiği eski sevgilisinin babasını silahla vurup yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Süleyman B. (22), 18 Kasım'da konuşmak için eski sevgilisinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Merkez Cami Caddesi'ndeki evine gitti. Bu sırada tartıştığı eski sevgilisinin babası Şaban Ş'yi (49) silahla karnından ve bacağından yaralayan Süleyman B, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Durumu gören komşusu yaralı Şaban Ş'yi aracıyla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri olay yerinde 6 kovan ve 4 mermi çekirdeği buldu. Şüpheli Süleyman B. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Hakkında 8 suç kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.