Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitiren eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, son yolculuğuna uğurlandı.
Sinop'ta 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ergül için Yeni Mahalle Enver Bahadır Caddesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı.
Daha sonra Ergül'ün cenazesi, Alaattin Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ergül'ün cenazesi, Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ergül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Eski Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'ün Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?