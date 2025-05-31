Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede - Son Dakika
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Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede
31.05.2025 11:21
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Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz'da doluyor. Eski ehliyetlerini yenilemek için belirlenen tarihe kadar başvurmayanlar hem yüklü para cezası ödeyecek hem de trafiğe çıkma hakkını tamamen kaybedecek. Ehliyetlerini bu tarihe kadar yenilemeyen 4 milyon B sınıfı belgeye sahip sürücü 15 lira yerine 7 bin 438 lira ödeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 AĞUSTOS'TA 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.

4 MİLYON KİŞİYİ BEKLEYEN TEHLİKE

Bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

5 ADIMDA EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • zeki:
    SOYGUNNNNNNNN 35 15 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    alavere dalavere ile ist belediyesine kayyumu koyuyorlar yolsuzluk yapıldı diye bunlar ise milleti top yekun soyma pesinde 26 16 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Yahu ben 68 yaşındayım...2003 yılında aracımız sattım..o tarihten bu yana Ne araç aldım nede direksiyona geçtim..şimdi ise yaş itibariyle kendime güvenim kalmadı...bana da ceza var mı? Varsa oha derim... 25 11 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Vardır dayı gurban sen yinede yenile o kadar parayı ödemektense 0 0
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Yoktur 2 1 Yanıtla
  • Onur88Ugur91:
    Birileri 31Temmuza kadar 15 Tl ye değiştirmez 1 Ağustosa da çok pahalı diye ağlamaya başlar 1 1 Yanıtla
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