Eskişehir Anadolu Lisesi, Münazara Turnuvası\'nda Birinci Oldu

Eskişehir Anadolu Lisesi, Ankara'da düzenlenen 85 takımın katıldığı Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın İç Anadolu Bölgesi etabında birinci oldu.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, İstanbul'daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan 8 takımın ilk 3'ünü Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu belirtildi.

Konuşmacı sıralamasında ilk 10 konuşmacıdan 5'ini Eskişehir Anadolu Lisesi yarışmacılarının oluşturduğu ve finalde Eskişehir Fatih Fen Lisesi A, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi A, Eskişehir Anadolu Lisesi A ve Eskişehir Anadolu Lisesi B takımlarının yarıştığı bildirildi.

En yüksek puanı toplayıp birinciliğe yerleşen takımın Eskişehir Anadolu Lisesi B takımı olduğu kaydedilirken, takımda yer alan Melek Naz Saydemir ve Yusuf Yaşa şampiyonluğa ulaştı.