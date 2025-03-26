Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Strazburg'da Kongreye Katılıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Delegasyonu Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 48'inci genel kurulunu gerçekleştiren Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Yılda iki defa yapılan kongrede siyasette kadına yönelik şiddet, dünya çapında yerel ve bölgesel demokrasi, sağlam mali yönetilim, su kaynakları, çevrenin korunmasında yerel yöneticilerin rolü gibi çeşitli başlıklarda konular görüşüldü.

Ayrıca konseyin yarın devam edecek oturumlarında Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınması, kasaba ve şehirlerde evsizliğin çözümleri gibi konular görüşülecek.