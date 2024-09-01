Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerin ve gazilerin hatıralarına saygıyla eğildiğini belirtti. Eskişehir'in milli mücadelede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Ünlüce, şehrin bugün uluslararası alanda tanınan bir şehir haline geldiğini ifade etti.

01.09.2024 13:42  Güncelleme: 14:02
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cennet vatanımız için canını vermiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ünlüce mesajında şunları kaydetti:

"Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümüne ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Eskişehir, Kurtuluş Savaşının tüm safhalarına yakından tanık olmuş, büyük acılar çekmiş, büyük fedakarlıklarda bulunmuştur.

Büyük Önder Atatürk'ün, 'Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir halkına bir fedakarlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu bütün millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim' sözleri şehrimiz için şeref nişanesidir.

26 Ağustos 1922'de Türk Ordusunun başlayan taarruzu ve kahraman Eskişehirlilerin direnişi ile birlikte 2 Eylül 1922'de Eskişehir, düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Kanının son damlasına kadar direnen Eskişehir, milli mücadelede çok önemli bir yere sahiptir. Şehrimiz, milli mücadelenin beş büyük savaşından üçünü yaşamıştır. Bu sebeple Eskişehir, istiklalin direnç noktasıdır.

Yaşanan tüm acılara rağmen Eskişehir, Cumhuriyetle birlikte yaralarını kısa zamanda sarmış, bugün uluslararası alanda tanınan örnek bir şehir haline gelmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın simgesi, Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cennet vatanımız için canını vermiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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