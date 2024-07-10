Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Çekirdek Eskişehir' projesiyle ilgili saha çalışması düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Çekirdek Eskişehir' projesiyle ilgili saha çalışması düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 'Çekirdek Eskişehir' projesinin paydaşları, 3 gün saha çalışmasında bir araya gelerek, oturumlar ve Mini Festival düzenledi.

10.07.2024 13:52
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 'Çekirdek Eskişehir' projesinin paydaşları, 3 gün saha çalışmasında bir araya gelerek, oturumlar ve Mini Festival düzenledi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı' kapsamında desteklenen 'Çekirdek Eskişehir' projesinin uygulaması, tüm hızıyla devam ediyor. Proje boyunca şehirdeki Kentpark içinde bulunan Belediye'ye ait bir mülkün, disiplinlerarası, erişilebilir ve çok fonksiyonlu bir kültür sanat mekanına dönüşümü için gerekli tasarım planı ortaya çıkarılacak.

Paydaşlar ve proje ekibi, programın ilk gününde Mini Festival kapsamında Kentpark'taki proje mekanında bir araya geldi. Festival süresince çeşitli atölye çalışmaları, performanslar ve etkinlikler düzenleyen katılımcılar, mekanın sunduğu fırsatları ve kısıtlılıkları yakından gözlemledi.

Toplantının ikinci gününde Hırvatistan ve İtalya'daki mekanlar örneklendirilerek sunumlar yapıldı. Gazhane Çevre Gönüllüleri, Postane, Kültürhane, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Nilüfer Belediyesi'nden panelistler, temsilcisi oldukları kültür sanat mekanlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Çalışmanın son gününde katılımcılar, Haller Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, yönetişim modelleri ve finansal sürdürülebilirlik üzerine oturumlar düzenlerken, panelistler ise mekanlar dönüştürüldükten sonra uygulanan yönetişim modellerinden bahsetti.

Çekirdek Eskişehir'in mekan tasarımı, kültür-sanat programı ve yönetişim modeli olmak üzere 3 bileşeni üzerine tartışmalar yapıldı. Proje ekibi tarafından raporlanan tartışmalar, ilerleyen günlerde tüm katılımcılar ile paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Çekirdek Eskişehir' projesiyle ilgili saha çalışması düzenledi - Son Dakika
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