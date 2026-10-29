Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi\'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi'nde Cumhuriyet Bayramı, çocukların şiirleri, şarkıları ve müzikli gösterileriyle kutlandı. Velilerin katılımıyla Sultandere Müjdat Gezen Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda bayram coşkusu hep birlikte yaşandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Es Çocuk Evi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Velilerin de katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasının ardından minikler, bayram için hazırladıkları gösterilerle sahne aldı.

MİNİKLERDEN CUMHURİYET'E ÖZEL GÖSTERİLER

Çocuklar, Cumhuriyet ve 29 Ekim temalı şiirleri, şarkıları ve müzikli gösterileriyle izleyenlere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan minikler, performanslarıyla büyük beğeni toplarken salonda bayram coşkusu yaşandı. Cumhuriyet değerlerinin küçük yaşlarda benimsenmesine katkı sunan program, Cumhuriyet pastasının kesilmesi ile sona erdi.