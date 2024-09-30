Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavını kazanan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurduğu stantlarla gençlerle buluşuyor. Öğrencilerin şehre uyum sağlamalarına yardımcı olmak için çeşitli bilgiler ve destek programları sunuluyor.

30.09.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavında Eskişehir'deki üniversiteleri kazanarak şehre gelen öğrencileri bilgilendirmek için kurduğu stantlarda gençlerle buluşuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, üniversite sınavında Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni (ESTÜ) kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik karşılama etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından kampüslerin girişinde ve içerisinde üniversite öğrencilerini bilgilendirmek, şehre uyum sağlamalarına yardımcı olmak için stantlar kuruldu. Öğrencilere, şehrin olanakları, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, gençlik merkezinin düzenlediği etkinlikler ve çeşitli destek programları hakkında bilgi verilerek, öğrenim hayatlarına en iyi şekilde başlamaları amaçlanıyor.

Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllülerinin karşıladığı öğrenciler, bir sürprizle de karşılaştılar. Stantlarda bulunan QR kodları telefonlarından okutan öğrenciler, karşılarına çıkan dijital el broşüründe Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin kendilerine yönelik yazdığı mesajı okudular. Broşürde yurtlar, müzeler, ulaşım hatları, kültür sanat merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları gibi öğrencilerin yararlanacağı çok sayıda faydalı bilgi yer alıyor. Büyükşehir Gençlik Merkezi, ilerleyen günlerde çok sayıda etkinliği gençlerle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement