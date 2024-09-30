Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenliyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavında Eskişehir'deki üniversiteleri kazanarak şehre gelen öğrencileri bilgilendirmek için kurduğu stantlarda gençlerle buluşuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, üniversite sınavında Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni (ESTÜ) kazanarak şehre gelen öğrencilere yönelik karşılama etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından kampüslerin girişinde ve içerisinde üniversite öğrencilerini bilgilendirmek, şehre uyum sağlamalarına yardımcı olmak için stantlar kuruldu. Öğrencilere, şehrin olanakları, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, gençlik merkezinin düzenlediği etkinlikler ve çeşitli destek programları hakkında bilgi verilerek, öğrenim hayatlarına en iyi şekilde başlamaları amaçlanıyor.

Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllülerinin karşıladığı öğrenciler, bir sürprizle de karşılaştılar. Stantlarda bulunan QR kodları telefonlarından okutan öğrenciler, karşılarına çıkan dijital el broşüründe Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin kendilerine yönelik yazdığı mesajı okudular. Broşürde yurtlar, müzeler, ulaşım hatları, kültür sanat merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları gibi öğrencilerin yararlanacağı çok sayıda faydalı bilgi yer alıyor. Büyükşehir Gençlik Merkezi, ilerleyen günlerde çok sayıda etkinliği gençlerle buluşturmayı hedefliyor.