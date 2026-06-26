Eskişehir'e 2077'ye kadar atık yönetimi sağlayacak LOT-3 tesisi başladı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi bünyesinde inşa edilecek 3. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi'nin (LOT-3) yapımına düzenlenen törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu tesis yalnızca bugünü değil, 2077 yılına kadar Eskişehir'in ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, entegre atık yönetimi anlayışı doğrultusunda geri kazanılabilir atıkları ekonomiye kazandırırken, geri dönüştürülemeyen atıkları ise modern ve çevre mevzuatına uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapım işleri başlatılan 200 milyon TL'lik yatırımlı 3. Sınıf Düzenli Depolama (LOT-3) Tesisi ile kentin daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Tesisin yapım törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Oytun Gökten, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN YÖNETİLECEK

Programın açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Oytun Gökten, çevre yatırımlarının kentsel dönüşüm sürecinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Eskişehir'de yapılan yapı envanteri çalışmaları sonucunda yaklaşık 52 bin binanın incelendiğini, 6 bin yapının ise öncelikli dönüşüm ihtiyacı bulunduğunun tespit edildiğini hatırlatan Gökten, bu süreçte ortaya çıkacak inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden yönetilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Eskişehir'in ortak akıl kültürüyle birçok kente örnek olduğunu ifade eden Gökten, meslek odaları olarak belediyeyle iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise Başkan Ayşe Ünlüce'nin bilgi ve tecrübelerinden Türkiye'deki pek çok belediye başkanının faydalandığını belirterek, çevre yatırımlarının gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Demir, yatırımın Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin Eskişehir'ine yönelik projeleri art arda hayata geçirdiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemiz sadece bugün içinde bulunduğumuz şartları halklara hizmete dönüştürme olarak değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara güzel, yaşanabilir bir ülke ve şehir bırakmak adına da önemli projelere imza atıyor" dedi.

"BAŞKAN ÜNLÜCE'YE GÜVENLE BAKIYORLAR"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise çevreyi koruyan ve sürdürülebilirliği esas alan yatırımların Eskişehir'in geleceğine güven verdiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkeziyle birlikte kırsalda da önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Çakırözer, "Sevgili Ayşe Başkanımıza, Eskişehir'imize, hemşehrilerimize hem sürdürülebilir hem çevreyi koruyan hem gelecek kuşaklara, bizlerin, evlatlarımızın yaşanabilir bir Eskişehir içinde yaşayabilmesi için, verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Eskişehirliler, Ayşe Başkanımızla birlikte, onun şahsında Büyükşehir Belediye çalışanlarımızla birlikte geleceklerine güvenle bakmaktalar. Güven, belki de en önemli husus belediyecilik çalışmalarında. Bizler bunu görüyoruz. Eskişehirliler bu teveccühlerini her zaman sokakta, pazarda, çarşıda ne zaman görseler Ayşe Başkanımıza iletiyorlar" diye konuştu.

"BU TESİS ESKİŞEHİR'İN 50 YILLIK GELECEĞİNİ PLANLIYOR"

Başkan Ayşe Ünlüce ise yaptığı konuşmada, şehirlerin çöp, hafriyat ve atık yönetiminin uzun vadeli planlanması gerektiğini belirterek, LOT-3 yatırımının tam da bu anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin bugün yalnızca atıkları bertaraf etmekle kalmadığını, aynı zamanda yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji ürettiğini ve oluşan ısıyla belediyenin seralarında peyzaj çalışmalarında kullanılan çiçeklerin yetiştirildiğini hatırlatan Ünlüce, yeni tesisin özellikle inşaat ve yıkım atıklarının çevre dostu yöntemlerle yönetilmesini sağlayacağını ifade etti. İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Ünlüce, "Bu tesis yalnızca bugünü değil, 2077 yılına kadar Eskişehir'in ihtiyaçlarını karşılayacak. Kentimizin gelecek 50 yılını planlayan önemli bir çevre yatırımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR'İN ÇEVRE ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak 3. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (LOT-3), 870 bin metreküplük depolama kapasitesine sahip olacak. Tesiste yılda yaklaşık 14 bin ton inert nitelikli inşaat ve yıkıntı atığının (Beton, kiremit, sıva, alçıpan, cam kırığı, porselen vb.) çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi planlanıyor. Beton, kiremit, sıva, alçıpan, cam kırığı ve porselen gibi yalnızca inert özellik taşıyan atıkların depolanacağı tesiste depo gazı oluşumu beklenmezken, bu durum çevresel güvenlik açısından önemli bir avantaj sağlayacak. İleri mühendislik uygulamalarıyla tasarlanan projede yüzey suyu drenaj sistemleri, gözlem kuyuları ve çevresel izleme mekanizmaları sayesinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca tesis işletme süresince ve kapatılmasının ardından en az 30 yıl boyunca çevresel izleme faaliyetleri sürdürülecek.