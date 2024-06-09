Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Şenliği - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Şenliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çevre bilincini artırmak amacıyla 'İklim için Harekete Geç' sloganıyla 'Çevre Şenliği' düzenledi. Şenlikte çeşitli etkinliklerle çevre bilinci artırıldı.

09.06.2024 15:50  Güncelleme: 09:19
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), çevre bilincini artırmak hedefiyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda "İklim için Harekete Geç" sloganıyla "Çevre Şenliği" düzenledi.

EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından beşincisi düzenlenen Çevre Şenliği'nde çeşitli etkinliklerle çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Es Çocuk Evi Menekşeler Sınıfı'nın geri dönüşüm defilesi, Milli İrade İlkokulu Ritim Grubu'nun performansı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'nun şarkıları ve "İklim Kahramanlarımız İklim İçin Harekete Geç Diyor" gibi sunumlar katılımcılara çevre konularında bilgi verdi.

Başkan Vekili Vural Yörük, Başkan Ayşe Ünlüce'nin İstanbul'da katıldığı Tarihi Kentler Birliği Genel Kurulu sebebiyle aralarında olamadığını belirterek, Ünlüce'nin selamlarını iletti. Yörük, çevre dostu hemşehrilerine seslenerek, şenliklerin önemine vurgu yaptı ve dünyayı korumanın şehirden başladığını hatırlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Şenliği - Son Dakika

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