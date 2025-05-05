Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Eskişehirspor'a Şampiyonluk Kutlaması

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, takımın şampiyonluğu üzerine tramvaylar ve otobüslerde Eskişehirspor bayrağını dalgalandırarak, bilgilendirme alanlarına "Şampiyon Es Es" yazdırdı.

Sezon başından beri Eskişehirspor'a desteğini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Mezitli 33 maçını Kanlıkavak'ta taraftarla izledi. Maç sonunda şampiyonluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Ünlüce, "Bu büyük taraftara, bu güzel şehre şampiyonluk yakışır" diyerek Eskişehirspor'u tebrik etti.

Ünlüce'nin paylaşımı üzerine tüm tramvaylar ve otobüslere Eskişehirspor bayrakları asılırken, yolcu bilgilendirme alanlarına da "Şampiyon Es-Es" sloganı yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri en kısa süre içerisinde 'billboard'larda, led ekranlarda ve şehrin çeşitli noktalarında kutlama mesajlarının yer alacağını belirtti.