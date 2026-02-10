Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zeliha Tabanca Gençlik Danışma Merkezi'ni Hizmete Açtı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentteki gençler için hayata geçirdiği Zeliha Tabanca Gençlik Danışma Merkezi'ni tarihi Odunpazarı bölgesinde düzenlenen törenle hizmete açtı.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Zeliha Tabanca Gençlik Danışma Merkezi, Odunpazarı'nda hizmete sunuldu.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, iş insanları Erol Tabanca, Cem Siyahi, Rana Erkan Tabanca, belediye bürokratları ve gençler katıldı.

Gençler için her zaman çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kurt, "Bugün Odunpazarı'nda gençliğimizin geleceğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapacak bir merkezin açılışında birlikte olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Sayın Erol Tabanca'ya teşekkür ediyorum. Belediyemizle iş birliği içinde bu çalışmalar gerçekleştirildiğinde gençliğin Odunpazarı'na biraz daha fazla ilgi göstermesi gerçekleşecektir. Bu noktada da büyük bir eksiklik giderilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tabanca da böylesine özel bir merkezi Eskişehir'e kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizin destekleriyle aile yadigarı olan evimizi hayırlı bir amaç doğrultusunda değerlendirdik. Bu durum, tüm ailemiz için ayrı bir kıvanç ve gurur kaynağı oldu. Ülkemiz gençlerinin en önemli meselelerinden birine katkı sunacak bir merkezin hayata geçirilmesi, bizler için son derece anlamlı. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplum için sağlıklı gençlere ihtiyacımız var. Bu nedenle çok doğru bir adım atıldığını düşünüyorum. Buradan hem yol gösteren hem ön ayak olan başta Yılmaz Büyükerşen Hocam, size çok minnettarız, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlüce ise şunları kaydetti:

"Bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz"

"Biz, sevgili Erol Tabanca ile bu eve ilk baktığımızda 'Ne olabilir' diye düşündük. Daha sonra yaptığımız görüşmelerle birlikte konu netleşti ve buranın bir gençlik danışma merkezi olarak yaşatılmasını istedik. İnanıyorum ki buraya gelerek şifa bulan tüm gençlerimiz, Zeliha Tabanca'ya daima dua edeceklerdir. Ne mutlu kendisine; böyle evlatlar yetiştirmiş. Evlatları, isimlerini yaşatmak adına baba yadigarı, dede yadigarı olan ve kim bilir kendileri için ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bu güzel binayı bizlere bağışladılar. Biz de bu güzel bağışı, bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Her yaşattığımızda, Zeliha Tabanca Hanımefendi'nin yattığı yerin nurla dolmasını, mekanının cennet olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla öncelikle Tabanca ailesine teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin geleceği açısından gençlerin önemine değinen Ünlüce sözlerine, şöyle devam etti:

"Hep birlikte gençlerimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Bu merkez, bir taraftan gençlerimize psikolojik destek sunacak, bir taraftan çeşitli atölye çalışmalarıyla onları geliştirecek, bir taraftan da bağımlılıkla ilgili konuların ele alındığı önemli bir merkez olacak. Bildiğiniz üzere bağımlılık, günümüzde gençlerimizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri. Biz de bu alanda onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Burada aynı zamanda YEDAM'ın da bir merkezi bulunuyor. Hep birlikte gençlerimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz ne kadar sağlıklı olursa, geleceğimiz de o kadar sağlıklı olur. Bunu Yılmaz Büyükerşen Hoca'mızdan öğrendik. O, gençlerin elinden hiçbir zaman elini çekmedi ve bize de bu anlayışı bir miras olarak bıraktı; kendisine minnettarız. Bu duygularla, açılışımıza gelerek bizlerle bu gururu ve onuru paylaşan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış sonrası Ünlüce ve protokol üyeleri, merkezi gezdi.

Merkez hakkında

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, merkez aracılığıyla gençlere psikolojik destek sunmayı, ihtiyaçlara yönelik atölye ve etkinlikler düzenlemeyi, bağımlılıkla mücadele alanında rehberlik hizmetleri vermeyi ve farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gençlerin sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Merkezden, 15–35 yaş arası tüm gençler faydalanabilecek.

Merkezde; bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti, bağımlılıkla mücadele alanında danışmanlık hizmeti, atölyeler ve çeşitli etkinlikler gibi çeşitli hizmetler sunulacak. Psikolojik danışmanlık ve bağımlılık danışmanlığı başvuruları, randevu sistemiyle bireysel olarak; telefon, e-posta veya yüz yüze yapılabilecek. Atölye ve grup etkinlikleri ise duyurularda belirtilen tarihler arasında, kontenjan durumuna göre merkez telefonları üzerinden alınacak kayıtlarla gerçekleştirilecek.

Başvurular, 0222 220 20 23 numaralı telefon üzerinden ya da Akcami Mahallesi Malhatun Sokak No: 9 Odunpazarı adresinde bulunan Zeliha Tabanca Gençlik Danışma Merkezi'ne şahsen yapılabilecek.