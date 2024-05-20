Eskişehir'de 19 Mayıs'ta Porsuk Çayı'nda Fener Alayı - Son Dakika
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Eskişehir'de 19 Mayıs'ta Porsuk Çayı'nda Fener Alayı

Eskişehir\'de 19 Mayıs\'ta Porsuk Çayı\'nda Fener Alayı

Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi köprüleri ve çay kıyılarını doldurarak fener alayını izledi ve bayramı kutladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanları da etkinliğe katılarak vatandaşları selamladı.

20.05.2024 01:21
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 19 Mayıs'ta Porsuk Çayı'nda Fener Alayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 19 Mayıs'ta Porsuk Çayı'nda Fener Alayı - Son Dakika
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