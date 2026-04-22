Eskişehir'de Renkli 23 Nisan Kutlaması

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Evleri, Es Çocuk Evi, Bizim Çocuk Evi ve Sivrihisar Çocuk Evi'nde eğitim alan minikler, 23 Nisan coşkusunu, renkli etkinlikler ve gösteriler eşliğinde yaşadı.

Şehir Tiyatroları Müjdat Gezen Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Çuhadar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, öğretmenler ve veliler katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programda Es Çocuk Evi, Bizim Çocuk Evi ve Sivrihisar Çocuk Evi öğrencileri sahne aldı. Çocuk korosu performansından müzikli gösterilere, İngilizce sunumlardan şiir dinletilerine kadar birçok etkinlik izleyenlerin beğenisini topladı. Minikler ayrıca etkinliklerde halk oyunları gösterileri de düzenledi.

Programın sonunda tüm çocuklar birlikte pasta keserek bayram sevincini paylaştı.